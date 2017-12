Odrezala mu je moškost

Celo leto smo pri nas poročali o dekletu, ki je z nožem vzelo življenje fantu. V Italiji pa imajo še hujši primer neke 50-letnice, ki je 63-letnemu partnerju iz Modene, direktorju nekega podjetja, julija vzela življenje tako, da ga je z nožem zabodla kar osemkrat. Očitno pa ji to ni bilo dovolj, saj so policisti našli truplo pokojnika brez njegove, khm, moškosti. Žensko je Italijan sicer spoznal, ko je kot negovalka skrbela za njegovo mamo, zapletla sta se v ljubezensko razmerje. Kaj je bil povod za zločin, italijanski mediji niso poročali, pišejo pa, da je ženska policiste poklicala sama.

Ujela ga je

Pride takole 44-letni nebodigatreba aprila do kolesarnice stanovanjskega bloka v Cankarjevi ulici. Ukrade kolo in se odpelje proti Kolodvorski. Je pa imel smolo, da se je peljal mimo domačinke, ki je kolo prepoznala. Kako ga ne bi, bilo je moževo! Stekla je za kolesarjem, ta je kolo odvrgel in stekel proti bližnjemu lokalu. In kaj je storila gospa? Rekli bi, da je pobrala kolo in ga vrnila svojemu možu, kajne? Nak! Kolo je pustila ob cesti, stekla za tatičem, ga ujela in ga, pazi zdaj, pridržala do prihoda policistov. Ti so se Šmarčanki lepo zahvalili, tatiča pa pridržali. Popoldne so pri njem doma v Celju opravili še hišno preiskavo in našli še tri ukradena kolesa. Lastniki, ki jih bodo verjetno dobili nazaj, pa lahko zdaj Šmarčanko povabijo vsaj na en špricer v lokal, ob katerem se je vse skupaj dogajalo.

Kače, labodi, kure, legvani, prašiči, mravlje, kenguruji in leteče krave

Sobotno rubriko so polnile tudi prigode z živalmi. V sečoveljski trgovini je prodajalka naletela na še nikoli prej viden artikel. Na tleh je namreč opazila kačo. Pomagali so gasilci, ki so neznani nestrupeni artikel brez črtne kode vrnili v naravo. Gorenjski policisti so z avtoceste reševali laboda, gasilci v Podsredi pa ubogo Belgijko, ki jih je poklicala zaradi ogromnih, nevarnih, gomazečih prikazni. Izkazalo se je, da je šlo za mravlje. Na Dolenjskem so se spopadali s pobeglim kengurujem, z Julijskih Alp so s helikopterjem reševali kravo, na Štajerskem so se podili za legvanom, v Avstriji pa so po neki prometni nesreči morali »pospraviti« kar sedem tisoč kur. Poročali smo tudi o prometni nesreči, v kateri se je rešilec zaletel v kravo, a ni bilo hujšega. V nesreči med avtom in prašičem na Dolenjskem pa je slednji »poškodbam podlegel«.

Hotel prestrašiti psa

Po sobotnih kolinah sredi novembra je 67-letni Karel Š. iz Ceršaka dobil trapasto zamisel. Hotel je prestrašiti psa, ki je glasno lajal na dvorišču, zato je pod mizo sprožil doma narejeno pištolo za ubijanje prašičev. Izstreljeni naboj je zadel v nogo gostitelja kolin, 47-letnega Draga N., in ga hudo poškodoval. Policija je Karlu odvzela prostost in pri njem doma opravila hišno preiskavo, med katero je prostovoljno izročil tri pištole in več nabojev različnih kalibrov, zaradi česar si je prislužil še kazensko ovadbo zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi. O tem, ali mu je uspelo s strelom prestrašiti psa, policija ni poročala.

Izbor pripravil Primož Knez

Nažgan delal izpit za voznika

Ne samo živali, tudi pijani vozniki so »hvaležni gostje« naše rubrike. Izbrali smo tega dolenjskega mojstra. Krški policisti so se poleti odločili, da bodo kontrolirali delovanje avtošol. In so tako ustavili avto z oznako, da je za volanom kandidat za voznika. Star je bil 34 let, spremljal ga je učitelj vožnje. Malo se jim je očitno zdel sumljiv. Morda je vijugal, ker še ne obvlada vozila, morda zaradi česa drugega. Uganili ste, seveda je bil nažgan. Namerili so mu 0,56 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali po starem 1,16 promila. Kazen je vzgojna, kandidat bo plačal 900 evrov, zoper inštruktorja pa so policisti sprožili prekrškovni postopek. Kaj šele bo, ko bo, če bo, kandidat enkrat opravil izpit.

Srečno novo leto vsem, ki ste se prebili do konca rubrike, in pazite, da se v novem letu ne znajdete v njej!

Izbor pripravil Primož Knez