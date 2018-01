Goran Vojnović: Moškim je težko

Moškemu je težko. Še včeraj je bilo dovoljeno žensko v pozdrav potrepljati po zadnjici, danes pa njene zadnjice ne smeš niti z besedo omeniti. Trikrat smo šli spat, dvakrat smo se obrnili z boka na bok in že smo se znašli v svetu, v katerem je moški le en kompliment stran od obtožbe za spolno nasilje, en nedolžen dotik stran od primerjave z ameriškim predsednikom. Ženske so se povampirile in ob omembi kateregakoli dela njihovih teles, četudi ključnice ali podlakti, že režijo in bevskajo in nas obtožujejo seksizma.