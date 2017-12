Goran Vojnović: Zarota slovenskih volilcev

Površnim opazovalcem se slovenski volilci zagotovo zdijo skrajno naivni. Na prvi pogled se namreč zdi, da bi jim lahko prodali karkoli, saj povprečen slovenski volilec vzbuja vtis človeka, ki odgovarja na mejle nigerijskih poslovnežev in verjame, da je Bojan Požar novinar. Če je na zadnjih parlamentarnih volitvah nekdo glasoval za Alibabo in štirideset uradnikov, ne bi bilo prav nič čudnega, če bi na naslednjih parlamentarnih volitvah vodenje države zaupal Listi Marjana Šarca, stranki, v kateri Marjan Šarec trenutno opravlja funkcijo predsednika, podpredsednika in sedeminosemdesetih članov stranke. Kdor je pač že trikrat izvolil Boruta Pahorja, bi bil verjetno zmožen Marjanu Šarcu zaupati vseh štirinajst ministrstev, zraven pa še Slovensko filharmonijo, Judo zvezo Slovenije in Zbor za republiko.