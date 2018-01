Goran Vojnović: Zbiralci perja

Ob izteku prejšnjega leta nas je šokirala novica, da se na Mount Everest po novem ne bodo smeli povzpeti ljudje, starejši od petinsedemdeset let. Takšne diskriminacije svobodoljubni svet ne pomni, vse odkar so v nekem ljubljanskem lokalu prepovedali vstop otrokom, ki so nadlegovali v lokalu udomačene mačke. Zares grozljivo! Samo pomislite, kako ponižano se mora počutiti revež, ki so mu pravnuki pod novoletno smreko pustili letalsko karto za Nepal, rezervacijo ležišča v nepremočljivem šotoru, nove palice in dereze ter telefonsko številko gospoda Šerpe, ki mu bo pokazal pot na vrh sveta.