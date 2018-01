Goran Vojnović: Ko je bog srečal Duja

Duje je odprl vrata raja in razširil roke, da bi objel svetega Petra in mu rekel: »Pa di si Pero, legendo!« Pripravil je pesmico in recitacijo, s katerima se je namenil starega resneža spraviti v smeh, a je zastal, da bi se prepričal o tem, ali je na vratih res narisan angelček. Nato je spet ošvrknil dobro mu znane obraze za vrati in za vsak primer še enkrat preveril, ali nima ta angelček na glavi kakšnih rožičkov. Naposled je Duje razočarano zavzdihnil: »Če lahko vsakdo poje na Melodijah Jadrana, igra v Hajduku in spi v Severinini postelji, potem je tudi vsakdo lahko v raju.«