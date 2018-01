António Guterres: Na poti do novega globalnega dogovora o migracijah

Migracije krepijo gospodarsko rast, zmanjšujejo neenakost in povezujejo raznolike družbe. Večina priseljencev živi in dela zakonito. Kljub temu so migracije vir političnih napetosti in tragičnih zgodb, ko obupana manjšina ogroža svoja življenja s tem, da beži pred diskriminacijo in zlorabami.