Elzbieta Gozdziak: Ameriška profesorica, proučevalka migracij, o zidovih in žicah na mejah sveta

Profesorica Elzbieta Gozdziak je Poljakinja, ki se je v osemdesetih zaradi političnega preganjanja v domovini preselila v ZDA. Pravi, da tam živi »že več kot pol svojega življenja«. Je izvršna direktorica Inštituta za študij mednarodnih migracij Univerze Georgetown, urednica znanstvene revije International Migration in avtorica več knjig s področja migracij. Ves čas potuje po svetu in na terenu proučuje razmere med begunci in migranti – od Azije in Bližnjega vzhoda do obeh Amerik. Zadnjih nekaj tednov je preživela v Sloveniji in se tukaj srečevala z begunci ter z ljudmi, ki delajo z begunci. Kot emigrantka in kot ena največjih ameriških strokovnjakinj za področje migracij je v pogovoru za Dnevnik opozorila, da imajo vse mejne ograje, tudi zid na južni meji ZDA in rezilna žica na slovenski južni meji, skupen izvor – politiko, ki med ljudmi spodbuja strah in jih vzdržuje v nevednosti. Medtem znanstvene raziskave kažejo, da se stališča ljudi drastično spremenijo na bolje že, če imajo priložnost begunce in migrante osebno spoznati, z njimi govoriti. Gozdziakova – brez akademske kompleksnosti – predstavlja migracije kot splet preprostih resnic o svetu, v katerem živimo.