Za preobrat na tekmi je tri sekunde pred koncem poskrbel De'Aaron Fox, ki je najprej ujel odbito žogo, nato pa zabil za zmago gostov. Sacramento je v zadnji četrtini nadoknadil zaostanek 12 točk in v Miamiju slavil zmago prvič po letu 2001. Kralji so v zadnjih šestih minutah uprizorili delni izid 17:4, Fox pa je bil na koncu tekme s skupaj 14 točkami drugi strelec za Hieldom.

»Želel sem samo pokazati svoje sposobnosti, morda razbiti tablo, a pomembno je, da smo zmagali,« je po vrhunskem skoku in košu za zmago v zadnjih sekundah dejal Fox.

Dragićevih 23 točk ni bilo dovolj za zmago, s 23 točkami je bil edini košarkar prve peterke Miamija, ki je presegel deset točk. Wayne Ellington jih je s klopi dodal 20, Justise Winslow pa 11. Miami je tekmo izgubil v zadnji četrtini, Hassan Whiteside je zaradi osebnih napak 21 sekund pred koncem moral na klop.

»Nismo blokirali zadnjega meta in nismo skočili za žogo. To je povzetek dogajanja, eden se je boril pod košem, drugi pa so ga opazovali, tako ne moreš zmagovati tekem v ligi NBA,« je po tekmi povedal trener vročice Erik Spoelstra. Kralji so v Miamiju nazadnje zmagali, ko je zanje igral Vlade Divac, ta bo prihodnji teden dopolnil 50 let. Miami bo v soboto gostil ekipo Charlotte Bobcats.

Miami 88:89 Sacramento