Tavares je v statistiko vnesel še devet ujetih žog in podajo, Dončič si je ob 17 točkah priboril še šest skokov in pet podaj ter statistični indeks 22. Ekipa se je pomerila z Efesom, kjer je bil prvi strelec Zoran Dragić. Mlajši od bratov Dragić je dosegel 18 točk, pet ujetih žog, tri podaje in statistični indeks 21. Anthony Randolph za Real znova ni zaigral.

Razburljivo je bilo v Atenah, kjer je Panathinaikos po podaljšku doma zmagal proti Žalgirisu iz Kaunasa s 94:93. Odločilni koš za Grke je v zadnjih petih sekundah prispeval Nick Calathes, ki je s samostojnim prodorom čez vso igrišče in težkim metom ob zvoku sirene zadel za zmago pred 10.000 gledalci v Oaki. Slovenski košarkar Beno Udrih je za Žalgiris odigral devet minut in prispeval dve točki in skok.

Na sporedu je bila še tekma med Unicajo Malago in Baskonio Vitorio, kjer so se zmage s 85:83 veselili gostje iz Vitorie. V petek sledi še preostalih pet tekem.