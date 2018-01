V ekipi iz Floride je z dvojnim dvojčkom, 22 točkami in 13 skoki, vnovič izstopal Hassan Whiteside. Pri zmagovalcih iz Teksasa pa je kar 28 košev dosegel James Harden, po 16 sta jih dodala Chris Paul in Tarik Black. Tekma bi se lahko končala tudi drugače, saj je bil še tri minute pred koncem izid izenačen na 88:88.

»Med sezono imaš tekme, ko zmagaš in greš hitro naprej. Od 82 tekem rednega dela včasih do zmage prideš na grd način, toda občutek po zmagi je vselej enak,« je po tekmi menil Paul, Harden pa je dodal: »Miami je opravil dobro delo. V obrambi smo jih v drugem polčasu onemogočili, nadzorovali smo tekmo in to je bilo to.«

»Tekmo so končali in končali so jo v slogu, z zadetimi meti, mi pa smo se borili sami s seboj,« je bil kratek trener vročice Erik Spoelstra.

Miami zdaj čakata dva prosta večera, nato pa na Florido prihaja Sacramento.

Zvezda večera je bil DeMarcus Cousins, ki je ob zmagi New Orleansa po dveh podaljških proti Chicagu s 132:128 vpisal trojni dvojček. Cousins je dosegel 44 točk, 24 skokov in 10 podaj. Postal je prvi igralec po Kareemu Abdul-Jabbarju in letu 1972, ki je na eni tekmi dosegel več kot 40 točk, 20 skokov in 10 podaj. Takšen dosežek je sicer uspel le še trojici: Wiltu Chamberlainu šestkrat ter po enkrat Oscarju Robertsonu in Elginu Baylorju. Najboljši med njimi je bil leta 1963 Chamberlain, ki je dosegel 51 točk, 29 skokov in 11 podaj.

»Samo vesel sem, da smo zmagali. Dosežek mi ne bi toliko pomenil, če ne bi zmagali. Dobro je biti v družbi, kot je Wilt. Bil je košarkar, ki je celotno kariero dosegal točke, kot bi bil v videoigri. Da sem enkrat v karieri blizu njemu, je 'kul',« je povedal Cousins.

Minnesota je na krilih Andrewa Wigginsa, ki je dosegel 40 točk, premagala Los Angeles Clippers s 126:118. Milwaukee je s 109:105 ugnal Phoenix, Bucks pa je vodil Joe Prunty, ki dobil začasno priložnost, dokler vodstvo kluba ne poišče novega trenerja. Nekaj ur pred začetkom tekme je namreč odslovilo Jasona Kidda.

Charlotte je bil s 112:107 boljši od Sacramenta, Atlanta s 104:90 od Utaha, Memphis s 105:101 od Philadelphie. Dallas je z 98:75 premagal Washington, Denver pa s 104:101 Portland.