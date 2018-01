Potem ko je naturalizirani slovenski košarkar Alen Omić v lanski sezoni po slabem prvem delu sezone zapustil Anadolu Efes in našel srečo pri Unicaji, s katero je osvojil evropski pokal, se mu zgodba letos, kot kaže, ponavlja. Poleti je namreč podpisal za jeruzalemski Hapoel, s katerim je imel smele načrte, a se sodelovanje ni izšlo. Toda tokrat je 25-letni center ubral drugačno pot. Če se je lani iz evrolige preselil v evropski pokal, se je letos iz njega v evroligo. Podpisal je namreč pogodbo z beograjsko Crveno zvezdo, kjer pa so zanj prvi dnevi sila turbulentni. Za to naj bi poskrbeli najbolj goreči navijači kluba Delije, ki po poročanju spletne strani informer.rs v svojem klubu ne želijo Bošnjakov ali Hrvatov.

Da bi utegnil zaradi svoje narodnosti imeti težave pri Crveni zvezdi, se je Alen Omić, kot kaže, zavedal še pred prihodom v beograjski klub. Takoj po podpisu pogodbe do konca sezone je namreč na uradni klubski spletni strani v intervjuju želel pojasniti nekatere stvari: »V Sloveniji imam veliko prijateljev, ki izvirajo iz Srbije. Njihova miselnost mi je izredno blizu. Redko kdo ve, da sem v mladosti poleg slovenskega želel pridobiti tudi srbski potni list. Če koga zanima, sem ateist, ljudi pa delim le na dobre in slabe, druge stvari me ne zanimajo. Naj bo odslej moja vera Crvena zvezda, saj je pri meni košarka na prvem mestu.«

A kljub zgornjim besedam Delije po poročanju Informerja niso spremenile mnenja. Za njih je Omić Bošnjak muslimanske veroizpovedi, ti pa ob Hrvatih v njihovem klubu niso dobrodošli. Vodje navijaške skupine so tako zagrozili z bojkotom evroligaških tekem Crvene zvezde in hkrati zahtevali sestanek s predsednikom kluba Nebojšo Čovićem, ki naj bi poskušal strasti pomiriti. Pri Informerju so se glede situacije obrnili tudi na klub, kjer pa so bili pri odgovoru precej skopi. »Nimamo nobenih informacij, da je ali da bo prišlo do kakršnega koli sestanka med navijači in predsednikom zaradi Omića. Tudi o bojkotu ne vemo ničesar, več od tega pa ne želimo komentirati.«

