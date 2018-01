Kritika predstave Življenje kot delo v MGL: Tesnoba nočnega brezdelja

Verjetno ni bolj plodnega terena za tesnobne razprave o smislu življenja in smrti, kot je sredi noči spalnica, v kateri eden od para želi oditi. Otroci so dom zapustili, srednja leta se prevešajo v pozna, življenjske možnosti, kakršne pričakuje otrok, pa so vedno manj dosegljive. Življenje kot delo izraelskega dramatika Hanoha Levina ponuja tisti izkrivljen pogled na življenje, ki ga ponuja nočni čas brezdelja. Nemir, ki Jono ( Boris Ostan ) spravi na noge in ga pri tem prisili, da s postelje zvrne še svojo ženo Levivo ( Jette Ostan Vejrup ), je tiste vrste stiska, ki se je je težko znebiti, a jo je mogoče ublažiti z dnevno svetlobo in odhodom na delo. A predstava Življenje kot delo ne stremi k temu, da bi se ukvarjala z družbenimi problemi, povezanimi z delom, ki lahko vodijo v tovrstne stiske, temveč relativno neproblematično razprostira intimo zakonskega življenja in vsakdanjih banalnosti.