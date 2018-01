»Zadnjič sem se srečala z nekom, ki je dejal, da mi bo pomagal s kampanjo. To ni zame,« je dejala v intervjuju. Po njenem odmevnem govoru na podelitvi zlatih globusov v začetku januarja so mediji in drugi namreč začeli namigovati, da bo Oprah Winfrey morda predsedniška kandidatka demokratov leta 2020.

V intervjuju pa je sedaj pojasnila, kako je sama doživela domneve o njeni kandidaturi. Med drugim je nedavno zasledila skodelico z napisom Oprah 2020. »Vse, kar potrebuješ, je skodelica, nekaj gradiva za kampanjo in majico,« je dejala o domnevni kandidaturi.

»Vedno sem se počutila prepričano in samozavestno sama s sabo v tem, da sem vedela, kaj lahko storim in česa ne. In tako to ni nekaj, kar bi me zanimalo. Nimam DNK za to,« je dodala.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer že, ko so se pojavile govorice, podvomil v njeno kandidaturo. »Rad imam Oprah. Ne verjamem, da bo kandidirala,« je takrat dejal novinarjem. Winfreyjeva je navdušila zbrane s svojim govorom 7. januarja ob prejemu nagrade za življenjsko delo. Govorila je o svoji revni mladosti, navdušenju ob spremljanju podelitve oskarjev leta 1964, ko je nagrado za glavno moško vlogo dobil temnopolti Sidney Poitier.

Slavna voditeljica je odraščala z revno mamo, skozi življenje pa je zgradila imenitno kariero in si nabrala oboževalce ne le v ZDA, ampak tudi po svetu.

Winfreyjeva je govor, ki je na moč spominjal na postavljanje temeljev politične kampanje, začinila z izrazom prepričanja, da je čas za moške, ki zlorabljajo ženske, potekel in da bodo s pomočjo žensk in moških napočili časi, ko nobeni več ne bo treba povedati, da se je zloraba zgodila tudi njej.