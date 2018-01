Ameriški predsednik Donald Trump naj bi včerajšnji dan »zabelil« še z enim od številnih spornih ravnanj na čelu države, z že novembra napovedano podelitvijo nagrad tako imenovanim lažnivim medijem, ki so jih slednji že šaljivo poimenovali »trumpiji« ter mu vnaprej sporočali, da bi si jo prva zaslužila njemu zvesta televizija Fox News. Podelitvi se ni odpovedal, ampak jo je predstavil na dneve pred tradicionalnim januarskim predsedniškim nagovorom sodržavljanov, kar daje vedeti, da (še) ne upošteva opozoril glede spoštovanja etičnih pravil v Beli hiši. Nekdanji glavni pravnik za etična vprašanja Norm Eisen je namreč prek tvita vladne sodelavce opozoril, da bodo kršili zakon z uporabo državnega denarja in njihovega delovnega časa za škodovanje enim medijem v korist drugih.

Ob obskurnosti Trumpove vojne z mediji so se ti včeraj bolj posvetili političnim sporočilom s podelitve zlatih globusov in ugibanju, ali je njihova tokratna voditeljica Oprah Winfrey na njej že imela nagovor, s katerim pogleduje proti Beli hiši v letu 2020. Lansko jesen je v intervjuju za CBS to odločno zanikala, zdaj pa njeni sodelavci razlagajo, da njena tovrstna ambicija dozoreva. Oprahin dolgoletni življenjski in poslovni partner Stedman Graham pa je v nedeljo zvečer dejal, da bo »to absolutno storila«, če si bodo ljudje zaželeli njeno kandidaturo.

Trump, ki je bil med svojo kandidaturo prepričan, da jo ogrožajo priseljenci, ter je po zmagi ustanovil nedavno že ukinjeno komisijo, ki naj bi odkrila, kako so nezakoniti imigranti zagotovili, da je za Clintonovo glasovalo okoli tri milijone Američanov več kot zanj, je medtem sprejel še eno protipriseljensko potezo. Tokrat so na udaru imigranti iz Salvadorja, ki so se v ZDA zatekli zaradi državljanske vojne in po rušilnem potresu leta 2001 dobili tako imenovano začasno zaščito – Temporary Protected Status (TPS). Gre za okoli 200.000 Salvadorcev, ki si morajo do septembra prihodnjega leta zagotoviti enega od zakonitih priseljeniških statusov v ZDA ali pa bodo morali državo zapustiti. TPS je več kot poldrugo desetletje omogočal beguncem iz Salvadorja, ne glede na to, ali so prišli zakonito ali ilegalno, da so ostali in si našli delo. Podobno začasno zatočišče so ZDA ponujale tudi beguncem iz nekaterih drugih držav, Trump pa ga je doslej že ukinil za Sudance, Haitijce in Nikaragovce, medtem ko se drugim, na primer za Honduras, še avtomatično podaljšuje vsakega pol leta.

New York Times je včeraj novo pozornost usmeril na Trupovega zeta in svetovalca za Bližnji vzhod. Razkril je, da je nepremičninska družba, katere lastnik je Jared Kushner, pred njegovim lanskim prvim obiskom v Izraelu prejela od tamkajšnjega največjega pokojninskega sklada Menora Mivtachim za 30 milijonov dolarjev investicijskih sredstev. Usmerjena so bila v apartmajski kompleks v Marylandu pod nadzorom Kushner Companies, s čemer se je znova odprlo vprašanje Kushnerjevega konflikta interesov in njegove proklamirane neodvisne vloge v izraelsko-palestinskem konfliktu.