Film Oblika vode režiserja Guillerma del Tora je imel sedem nominacij, vendar dobil le dve nagradi in sicer za režijo, pri čemer je del Toro ugnal Martina McDonagha, ki je dobil zlati globus za scenarij in izvirno glasbo (Alexandre Desplat).

Praznih rok pa je ostal film Stevena Spielberga o časopisu Washington Post v času afere Watergate z naslovom Zamolčani dokumenti. Dobil je šest nominacij, med njimi eno za Toma Hanksa in Meryl Streep.

Brez nagrad sta ostala tudi filma Pokliči me po svojem imenu in Dunkirk, ki sta bila prav tako nominirana za najboljšo dramo.

Po en zlati globus so dobili filmi Največji šovmen za izvirno pesem, Jaz Tonja za stransko žensko vlogo ( Allison Janney ) ter "The Disaster Artist" za glavno moško vlogo ( James Franco ). Praznih rok je ostal film Zbeži!.

Zlate globuse so podelili tudi za najboljšo komedijo ali glasbeni film in v tej kategoriji je slavil film z naslovom Lady Bird, zlati globus pa je prejela tudi glavna igralka Saoirse Ronan .

Sodelovali so tudi moški, ki so ob smokingih nosili črne srajce, Meyers pa je udeležence uvodoma zajedljivo pozdravil z: »Drage dame in tisti gospodje, kar vas je še ostalo«.

Prireditev, ki jo je v hotelu Beverly Hilton vodil komik televizije NBC Seth Meyers , je v skladu s pričakovanji minila v znamenju upora žensk proti spolnim zlorabam in skoraj vse gostje so bile oblečene v črno ter nosile broške z napisom »Čas je potekel«.

Za razliko od prejšnjih podobnih zborovanj slavnih Hollywooda so bili sinoči presenetljivo prizanesljivi do predsednika ZDA Donalda Trumpa in bilo je zgolj nekaj bolj mimogrede posrednih namigov nanj.

Marihuana da, spolno nadlegovanje ne

Izrazila je ponos, da je prva temnopolta ženska, ki je dobila nagrado Cecil B. DeMille in izrazila upanje, da je prav tako navdihnila kakšno dekle. »Na obzorju je nov dan in ko bo napočil, bo to zato, ker je veliko veličastnih žensk in nekaj fenomenalnih moških trdo delalo, da postanejo voditelji, ki nas bodo popeljali v čase, ko nikomur več ne bo treba reči jaz tudi,« je opozorila Winfreyjeva.

Po poplavi spolnih škandalov, ki so se lani začeli z razkritji na račun producenta Harveyja Weinsteina, se je začeli gibanje »jaz tudi« vseh žensk, ki so bile izpostavljene napadom in nadlegovanju in več niso pripravljene molčati.

»Je leto 2018, ko je marihuana dovoljena, spolno nadlegovanje pa ne več,« je večer začel Meyers in dodal, da bo Weinstein po 20 letih verjetno prvi, ki mu bodo žvižgali na posmrtni spominski slovesnosti. Trumpa je omenil le toliko, da je omenil tri besede, ki mu gredo najbolj na živce: Hollywood, tuji in novinarji.