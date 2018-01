»Promet v prodajalni nam je, odkar na Glavnem trgu poteka obnova, padel za več kot polovico, rekla bi, da kar za 70 odstotkov,« pravi Klavdija Ravbar, lastnica butika Monika v starem mestnem jedru Novega mesta.

Obnova Glavnega trga, ki se je začela oktobra lani, naj bi bila do letošnje jeseni končana. Toda prebivalci in podjetniki, ki si sicer želijo lepše podobe mestnega jedra, že dolgo opozarjajo, da bo Glavni trg po obnovi, ki prinaša tudi spremembo prometnega režima, prazen.

»Pride dan, ko so v celem dnevu dve, tri stranke, ki samo malo pogledajo in gredo naprej. Odkar poteka obnova, smo izgubili ogromno stalnih strank. To so bile največkrat mamice, ki so parkirale v mestu, ko so otroka pripeljale denimo v glasbeno šolo, medtem pa šle po opravkih in zavile tudi v našo prodajalno,« pravi Ravbarjeva.

Cel krog, da prideš na drugo stran Lastnica sosednjega butika, ki na Glavnem trgu deluje že 28 let, dodaja, da se nihče več ne ozira po izložbah, vsak samo hiti, da čim prej pride iz »tunelov«. Gradbišče je namreč zagrajeno z dvometrskimi ogradami, ob stavbah na obeh straneh trga je puščen le koridor za pešce. »Zgodilo se je tudi, da je kolegica stranko z drugega konca mesta napotila k meni, pa je stranka rekla, češ, a na Glavnem trgu so sploh odprti? Mnogi so prepričani, da je celotno mestno jedro zaprto. Toda to ni res. Mi smo še vedno tukaj!« poudarja Ravbarjeva. Največji problem je dostop za kupce in dejstvo, da ni prečnih koridorjev, dodaja. Tako moraš, če želiš priti z ene strani Glavnega trga na drugo, obkrožiti celoten trg. Sogovornici opozarjata tudi na nezadostno obveščanje. Brezplačno parkiranje v bližini mestnega jedra, denimo v Kandiji, na Florjanovem in Prešernovem trgu, na Pugljevi, Jenkovi, Dilančevi in Muzejski ulici je sicer zagotovljeno, vendar marsikateri obiskovalec mesta tega še vedno ne ve. »Občina je možnost brezplačnega parkiranja res objavila na svoji spletni strani, toda to je premalo. Pred kratkim je obvestilo o možnosti brezplačnega parkiranja nalepila tudi na parkomate, a je skorajda neopazno in s pomanjkljivimi navodili. Mnogi tako še vedno plačujejo parkirnino,« se jezi Ravbarjeva, Kot pravi Jana Murgelj iz zavoda Grem v mesto, ki združuje poslovne subjekte v središču mesta, se bodo podjetniki v kratkem spet sestali, se pogovorili o težavah, s katerimi se soočajo med obnovo, in poiskali možne rešitve. Med drugim načrtujejo postavitev usmerjevalnih tabel z jasnimi navodili, kako v času obnove najlažje priti do posamezne prodajalne, banke, ustanove v mestnem jedru.

Časovni premik zaradi arheoloških najdb Na občini pojasnjujejo, da gradbena dela, ki jih izvaja novomeški CGP oziroma podizvajalci, potekajo po načrtih. »Vendar na usklajenost s terminskim planom najizraziteje vplivajo arheološke raziskave in občasno tudi zelo vlažno vreme, ki posebej na spodnjem delu Pugljeve ulice zahteva ustrezne prilagoditve zaradi visokih talnih voda. Gradbinci ta čas gradijo konstrukcijo infrastrukturnega kolektorja na Glavnem trgu in opravljajo pripravljalna zemeljska dela na spodnjem delu Pugljeve ulice, kjer se je ravno končala prva faza arheoloških raziskav.« Kot smo poročali, so arheologi tako v Pugljevi ulici kot na srednjem delu Glavnega trga odkrili celo vrsto pomembnih najdb, od prazgodovinske keramike do najdb iz poznega srednjega in novega veka. »Zaradi odkritja srednjeveškega tlaka na Glavnem trgu in v Pugljevi ulici je novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije zahtevala razširitev arheoloških izkopavanj, kar posledično pomeni tudi zamik terminskega plana gradbenih del,« dodajajo. Po besedah Uroša Bavca iz novomeške enote zavoda za varstvo kulturne dediščine se arheologi v prihodnjih dneh selijo na zgornji del Glavnega trga, kjer so predhodna arheološka sondiranja že nakazala bogate ostanke prazgodovinske naselbine.