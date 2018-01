Marjan Hribar, nekdanji prvi mož direktorata za turizem na gospodarskem ministrstvu, do nedavnega pa vodja podjetja Kompas Touristik na Dunaju, si je novo službo našel v Novem mestu. Od 1. januarja, ko se mu je končala zaposlitev na Dunaju, bo štiri leta vodil javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino. »Čas je, da svoje bogate izkušnje prenesem v lokalno okolje,« pravi Hribar, po mnenju dela slovenske politike eden glavnih »botrov« ponesrečene pripojitve Slovenske turistične organizacije (STO) k agenciji Spirit, ki se je zgodila v času njegovega dela na direktoratu za turizem (vodil ga je od 2005 do 2015). Po dveh letih je STO znova postal samostojen, Hribar pa si je takrat našel novo službo v Svetovni turistični organizaciji.

Prvi razpis brez Hribarja, drugi uspešen Občina je prvi razpis za direktorja objavila že poleti, a med sedmimi kandidati Hribarjevega imena ni bilo. Občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinskemu svetu predlagala ponovitev razpisa. Kot je takrat dejal predsednik komisije Boštjan Grobler, so kandidati sicer »dobri, a smo prepričani, da lahko dobimo še boljše«. »Dolenjci so zadržani, neradi se izpostavljajo,« je odgovoril na vprašanje, zakaj je prepričan, da se bodo v drugo prijavili boljši kandidati. Da se bo prijavil Hribar, naj bi Grobler izvedel šele po objavi drugega razpisa, ko ga je Hribar poklical. »Morda na prvem razpisu ni bilo nikogar s tako širokim področjem znanja, kot je potrebno za to funkcijo,« pa je ugibal Hribar. Za novo poklicno pot se je odločil iz poslovnih in osebnih razlogov, je navedel in dodal: »Pogovori o vrnitvi na Dolenjsko bodisi v gospodarstvo bodisi širše pa so tekli.«