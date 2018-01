V ponedeljek se je na HBO začela nova šestdelna serija Mosaic, po svoje dokaj tipična kriminalka, ki pa je po načinu gledanja ena najbolj prelomnih TV-serij v zadnjih letih. Avtor serije je Steven Soderbergh, filmar, ki je režiral tako provokativne drame (Seks, laži in videotrakovi, Girlfriend Experience, Limey) kot filme, ki so prejemali nagrade (Preprodajalci, Erin Brockovich, Izpovedi nevarnega uma), in visokoproračunske uspešnice, ki so prinašale denar (Oceanovih 13, Vroči Mike), zraven pa se je vedno zanimal za različne žanre in nove forme. Tako naj bi 23. marca prišel na trg film Unsane, ki je posnet z iphoni, že zdaj pa lahko vidimo, kaj je naredil z Mosaicom, triletnim projektom, ki je stal 20 milijonov dolarjev in se ga ni lotil še nihče pred njim.

Kriminalna drama je postavljena v mondeno smučarsko središče, fiktivni Summit nad Salt Lake Cityjem, v vlogi pozneje umorjene pisateljice Olivie Lake se predstavlja Sharon Stone, morilca pa iščemo med ljudmi, s katerimi je prišla v stik pred smrtjo.

Interaktivna izkušnja

Potem ko smo lahko videli prvo epizodo in izpolnili pričakovanja v smislu klasičnega televizijskega misterija, ki ima linearno zgodbo, o tem, kar so na svojih pametnih telefonih in tablicah ter Applovi televiziji izkusili ameriški uporabniki, lahko le beremo, saj aplikacija v Sloveniji še ni na voljo. Jasno pa je, da gre za nekaj novega in posebnega ter da to pomeni začetek novega trenda. Tisti, ki so na Netflixu preizkusili interaktivno animirano serijo Puss in Boots, v kateri ste se do neke mere odločali, kaj se bo zgodilo z oranžnim mačkom iz Shreka, si lahko približno predstavljate, kako boste Soderberghov Mosaic gledali prek aplikacije.

Ogled vam bo v povprečju vzel dobrih sedem ur, to je odvisno tudi od tega, koliko časa si boste vzeli za raziskovanje okolja in ljudi, ki jih boste spoznavali v seriji. Aplikacija omogoča, da zgodbo Olivie Lake raziskujete s svojim tempom. Ko boste pogledali prvi prizor, boste o tem, kateri prizor si boste ogledali za njim in s perspektive katere osebe, odločali sami, zraven pa odklepali dodatno gradivo, kot so dodatni videoposnetki, zvočni posnetki in dokumenti. Ne glede na to, kako se boste odločali, vas bo zgodba pripeljala do istega konca, od tega, kako boste serijo gledali, pa je odvisno, koliko informacij boste dobili o njenih akterjih.