Dubrovnik, ki je v seriji Igra prestolov prizorišče Kraljevega pristanka, glavnega mesta Sedmih kraljestev, je spet v pričakovanju največjih zvezd serije, saj naj bi finale Igre prestolov posneli prav tam, kjer so zgodbo začeli. Tako so domačini že opazili lokacijske skavte in avtorje serije, ki so v Dubrovniku iskali nova prizorišča za snemanje, produkcijska ekipa, z njo pa tudi velik del igralske zasedbe, naj bi tja prišla februarja.

Kot poroča Dubrovnik Times, bo v snemanje finala v Dubrovniku vključenih veliko glavnih igralcev iz serije, v Jutarnjem listu pa so še zapisali, da bo snemanje trajalo tri dni in bo potekalo tudi na Stradunu, glavni ulici starega mestnega jedra. Hrvaška si tako že mane roke zaradi novega pritoka turistov in novih milijonov. Že do zdaj so, kot še piše Jutarnji list, producenti Igre prestolov tam za snemanje porabili 126 milijonov evrov, od druge sezone, ki je Dubrovniku naredila največjo reklamo, pa je tja prav zaradi Igre prestolov prišlo skoraj 250.000 turistov.

Produkcija zadnje sezone se je začela oktobra lani in se bo končala avgusta letos. Večina snemanja poteka v studiu Titanic v Belfastu na Irskem, fotografi pa so novembra tam ujeli vse ključne igralce. Kdo bo preživel (skoraj) do konca, je težko predvideti, vendar pri lažjem sklepanju pomagajo tudi številke oziroma honorarji igralcev. Variety je minulo leto poročal, da 500.000 dolarjev na epizodo dobijo igralci Peter Dinklage (Tyrion), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei), Emilia Clarke (Daenerys) in Nikolaj Coster - Waldau (Jaime), med pomembnejšimi člani igralske zasedbe pa so tudi Liam Cunningham (Davos), Sophie Turner (Sansa), Maisie Williams (Arya), Gwendoline Christie (Brienne) in Nathalie Emmanuel (Missandei).

Osma sezona Igre prestolov bo na spored prišla šele leta 2019, čeprav bo zadnja sezona imela le šest delov, kar je najmanj do zdaj. Ti bodo daljši in jih bodo obravnavali kot posamezne filme, vendar pa pozne premiere zadnje sezone ni mogoče pripisati dolžini epizod. Jasnih argumentov razen tega, da želijo posneti kar najboljši konec serije, pri televiziji HBO nimajo, je pa znano, da bo treba dolgo čakati tudi na spin off serije. Napovedali so jih pet, ki bodo postavljeni v čas pred Igro prestolov, na prvega pa bo verjetno treba čakati dlje, kot bomo čakali na osmo sezono serije, potem ko se je končala sedma.

Novih knjig še vedno ni

Pri pisanju scenarija že od četrte sezone dalje ne sodeluje več George R. R. Martin, avtor literarne sage Pesem ledu in ognja, po kateri se snema Igra prestolov. Martin ima preveč dela s pisanjem knjig, saj se je že kar pred časom ustavil pri peti (vse so prevedene v slovenščino), tako da ga je televizija z zgodbo že prehitela. Scenarij za osmo sezono so DB Weiss in David Benioff, ki pri njej kot scenarista sodelujeta od začetka, ter Dave Hill in Brian Cogman začeli pisati že med produkcijo sedme sezone, teorij, kako se bo razpletla serija, pa je med oboževalci veliko, in to od skoraj neverjetnih do nekoliko bolj mogočih.

Scenaristi so scenarij za sedmo in osmo sezono pisali po osnutkih, v katerih je Martin začrtal zgodbo svojih dveh naslednjih knjig The Winds of Winter (Vetrovi zime) in A Dream of Spring (Sanje o pomladi), s katerima bo končal sago Pesem ledu in ognja, da knjige res piše, pa redno dokazuje z odlomki iz knjig. Po njegovih napovedih bi Vetrovi zime morali priti na knjižne police že konec minulega leta, a se to ni zgodilo, jih pa menda lahko pričakujemo kmalu. A za začetek le v angleščini, saj bo Boštjan Gorenc, ki knjige prevaja v slovenščino, z naslednjo knjigo, ki utegne spet imeti okoli tisoč strani, imel kar nekaj dela.