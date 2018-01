Ugotovila je, da je kraljica Viktorija v mladosti oboževala kari in kokainske žvečilke, da Karel II. na svojem dekadentnem in razuzdanem dvoru nikoli ni dopustil, da bi kaj pokvarilo njegovo zabavo, Jurij III., ki se ga drži sloves kmetovalca, je imel v resnici briljanten znanstveni um, razkošna in navzven sijajna versajska palača sončnega kralja Ludvika XIV. v Parizu je bila v resnici umazana in smrdeča, pri Henriku VIII., zloglasnem britanskem kralju s šestimi ženami, pa je med drugim raziskovala straniščne navade.

Se. Gledalcem sem želela prikazati ravno tiste »prave« osebe, ki so se skrivale za javnimi podobami vladarjev. Razlike med javno in zasebno persono so namreč izjemno dramatične. Henrik VIII. je na primer znan kot oster, samozavesten kralj, že skorajda tiran, zapisi iz njegovega zasebnega življenja pa ga opisujejo kot sramežljivega in plašnega moškega. Ugotovila sem še, da so vladarji, življenje katerih sem raziskovala, res radi uživali. Zdi se, da so imeli tisti, ki so v javnosti veljali kot najbolj strogi in dostojanstveni, najbolj razuzdano zasebno življenje.

Če bi že morala izbirati med številnimi, na katere sem naletela, bi izbrala odvisnost od kokaina kraljice Viktorije, ljubezen do visokih pet sončnega kralja Ludvika XIV. in zloglasni stol za spolnost Edvarda VII. Britanskega, sina kraljice Viktorije.

Karel II. je bil na tem področju najbolj zanimiv. Na prestol se je povzpel po turbulentnih časih angleške državljanske vojne in revolucije, a je bil eden najbolj samozavestnih in dekadentnih vladarjev v zgodovini. V času njegove vladavine je bilo največ spolnih škandalov, v večino katerih je bil vpleten on sam, posledično pa so se po kraljevini bliskovito širile različne spolne bolezni. Raziskovala sem še, kakšna zdravila so uporabljali in s čim so zakrivali simptome teh bolezni – najbolj nenavadna je zagotovo razvpita »sramna lasulja«.

Verjetno gre za oboje. Po eni strani je bil veličasten kralj, po drugi pa je bil eden najbolj krvoločnih in brutalnih vladarjev v zgodovini. Zelo hitro je tudi menjal razpoloženje, tako da nihče (vključno s šestimi ženami) nikoli ni vedel, na katerega od Henrikov bo naletel.

Najraje bi se odpravila ravno v svet Henrika VIII., kjer bi izkusila vse razkošje, zabavo in hrano tistega časa. Seveda bi z veseljem spoznala tudi njega. A bi z veseljem nato pobegnila nazaj v sedanjost.

Pravzaprav se mi zdi, da so bili v preteklosti člani kraljevih družin bolj dostopni kot kronane glave danes. Čeprav živimo v dobi množične komunikacije, vemo o zasebnem življenju modernih kraljev zelo malo, v preteklosti pa so kralji in kraljice svojo zasebno življenje živeli na veliko bolj javnem odru. Henrik VIII. je imel na primer spremstvo celo, ko je šel na stranišče, na poročno noč pa je prvo združitev mladoporočencev spremljala cela skupina prič.

Del razloga je zagotovo, da so najdlje vladajoča kraljevina v zgodovini, pa tudi, da so še danes trdno na prestolu.

Izjemno zadovoljna sem, da obstaja toliko zgodovinskih serij, ogromno jih je zelo kakovostnih, pri čemer bi izpostavila ravno Viktorijo in pa eno mojih najljubših, Volčji dvorec (Wolf Hall). Še na veliko takšnih!