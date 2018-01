Kane Gamble je iz svoje sobice v mestu Leicestershire, kjer je živel z mamo, uporabil metodo »socialnega inženiringa«, najpogosteje uporabljene tehnike v primerih zlorabe osebnih podatkov, in se dokopal do podatkov osebnih in poslovnih računov ameriških tajnih agentov. Prevaranti s to tehniko o osebi na podlagi socialnih omrežij in zbranih podatkov ustvarijo sliko informacij, s katerimi druge ljudi ukanijo, da jih povejo še več.

Tako je najstnik prepričal delavce v klicnem centru velikega internetnega podjetja, da je John Brennan, takratni direktor Cie, da je lahko pridobil dostop do njegovega računalnika. Podobno taktiko je ubral pri ameriškem preiskovalnem uradu FBI, ko je na informacijah pod pretvezo, da je Mark Giuliano, nekdanji namestnik direktorja, pridobil dostop do preiskovalne baze urada. Njegova tarča je bil tudi nekdanji ameriški sekretar za državno varnost, Jeh Johnson.