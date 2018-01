53-letni Jerry Chun Shing Lee, ki so ga v torek privedli pred sodnika, je obtožen, da so pri njem leta 2012 našli zaupne dokumente. Avgusta tega leta je Lee s svojo družino potoval iz Hong Konga v Virginijo. V hotelih na Havajih in Virginiji je FBI preiskal njegovo prtljago, pri čemer naj bi našli dokumente, pomembne za nacionalno varnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Našli so dve manjši škatli z na roko napisanimi zapiski, ki so obsegali zaupne informacije, vključno s pravimi imeni in telefonskimi številkami sodelavcev in tajnih agentov Cie, zapiski s srečanj s temi sodelavci, lokacijami srečanj in lokacijami tajnih poslopij,« so sporočili z ministrstva.

Ameriški državljan, ki zdaj živi v Hong Kongu, je za Cio delal med letoma 1994 in 2007 in je imel najvišja varnostna pooblastila. Če bo spoznan za krivega, mu grozi deset let zapora.