Vse institucije, ki štejejo pod ameriško zvezno vlado, naj bi z današnjim dnem znova normalno delovale, potem ko so bile od sobote opolnoči nekatere zaprte zaradi blokade financiranja, kar je bila posledica političnega spora med demokrati in republikanci. Najbolj se je zaprtje zvezne vlade, ki je v praksi precej manj hudo, kot se morda sliši, poznalo danes, ker je bil za večino zveznih uslužbencev pač prvi delovni dan. Doma jih je neprostovoljno ostalo več sto tisoč. Že med koncem tedna so bili denimo zaprti muzeji in večina nacionalnih parkov, ki spadajo pod zvezno vlado, vendar so vse nujne službe delovale. Danes pa so potem v ameriškem senatu dosegli kompromis o financiranju zvezne vlade do 8. februarja.

Zahteva po ureditvi statusa sanjačev Demokrati in republikanci bi morali najkasneje v noči na soboto doseči dogovor o financiranju zvezne vlade. Za to bi moralo v stočlanskem senatu glasovati 60 senatorjev, republikanci pa takšne večine nimajo. Demokrati so svojo privolitev pogojevali z ureditvijo statusa skoraj 800.000 tako imenovanih sanjačev. Gre za priseljence, ki so v ZDA prišli kot otroci skupaj s svojimi starši, nezakonitimi migranti, in zato nimajo urejene dokumentacije za bivanje v državi. Demokrati zahtevajo, da se jih z zakonodajo ponovno zaščiti, potem ko je predsednik Donald Trump septembra razveljavil tovrstne Obamove ukrepe iz leta 2012 in dal kongresu čas do marca, da najde novo rešitev. V pogajanja so bila vpletena še druga vprašanja, med drugim financiranje gradnje zidu na meji z Mehiko, a kompromisa do izteka roka ni bilo.