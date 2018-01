Predsednik Trump se je lani jezil nad poročili, da je bilo več ljudi na protestih dan po inavguraciji kot na njegovi prisegi. Tokrat je ubral drugo pot. »Čudovito vreme po naši veliki državi, kot nalašč za ženske pohode. Udeležite se proslave zgodovinskih prelomnic in doslej nedoživetega gospodarskega uspeha zadnjih 12 mesecev. Ženska stopnja brezposelnosti najnižja v 18. letih,« je tvitnil.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!