Zvezni dramatično, vendar pa gre za doslej že večkrat ponovljeni politični scenarij v ameriški prestolnici, ki po dosedanjih izkušnjah ni imel resnih posledic razen morda padca odstotka ali dveh politične podpore republikanski ali demokratski strani. Nazadnje so zvezne agencije doživele takšno »zaprtje« oktobra 2013, vendar pa so vsi zvezni uslužbenci po dveh tednih neplačanega prisilnega dopusta dobili povrnjeno plačilo za obdobje prekinitve dela. Vse nujne javne službe pa so tako ali tako delovale nemoteno.

Najbolj slavno zaprtje je bilo leta 1996, ko se je zgodila tudi afera Billa Clintona z mlado pripravnico Monico Lewinsky. Financiranje zveznega aparata so takrat prekinili republikanci in utrpeli nekaj malega politične škode, republikanci pa so agencije zapirali ali s tem grozili skoraj po tekočem traku tudi v času predsednika Baracka Obame.

Leta 2013 so pripadniki t. i. gibanja čajanke blokirali delo zveznih agencij z zahtevo po znižanju javne porabe in po dveh tednih pogajanj so se z demokrati dosegli dogovor, ki je vključeval tudi odhodke za vojsko. Zdaj z zaprtjem grozijo senatni demokrati, ki želijo, da kongres uredi položaj nezakonitih priseljencev, ki so jih v ZDA pripeljali starši ali skrbniki. Eno nima zveze z drugim, vendar pa je vprašanje podaljšanja financiranja dela zveznih agencij eden redkih vzvodov na voljo demokratski manjšini, da doseže svoje politične prioritete.

Dogovor je po Trumpovi izjavi splaval po vodi Problem je bil praktično že rešen pretekli torek, ko je kazalo, da se bodo republikanci in demokrati ob Trumpovem sodelovanju dogovorili o trajni rešitvi usode t. i. sanjačev, ki jim je Trump lani odvzel zaščito v okvirju reforme sistema priseljevanja. Demokrati so potem obljubili, da v tem primeru ne bodo ovirali financiranja zveznega aparata. Trump se je strinjal, da to vprašanje uredijo skupaj z nekaterimi drugimi spremembami sistema priseljevanja v smeri večje varnosti na meji, dva dni pozneje pa je na sestanku v Beli hiši izrekel zdaj že zloglasno izjavo o »usranih luknjah«, iz katerih po njegovem mnenju prihajajo priseljenci, in dogovor je splaval po vodi. Ameriški kongres že dolga leta ni sposoben potrditi rednega letnega proračuna in zvezni aparat ohranja pri življenju s temi začasnimi podaljšanji financiranja. Včasih za kakšen teden, drugi za kakšen mesec ali dlje, Damoklejev meč zaprtja pa ne izgine, saj enkrat ustreza eni drugič pa drugi strani. Trump skuša demokrate prisiliti k popuščanju s trditvami, da zagovarjajo dotok mamil in nezakonitih priseljencev v ZDA, obenem pa jemljejo denar vojski, v kar verjamejo le Trumpovi podporniki. Republikanski kongresniki se zavedajo, da gre za pogajalsko taktiko, ki so jo sami večkrat uporabili. Newyorški senator Schumer je zahteval, da se s Trumpom »po newyorško« sama pogovorita za zaprtimi vrati, brez strahu pred objavo podrobnosti v medijih. Vendar pa je za dogovor morda že prepozno.