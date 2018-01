»Kot 22-letno dekle, ki vodi posel iz svojega doma, mislim, da nisem storila ničesar narobe. Ne vem, kakšen je bil njihov namen, vse skupaj je bilo preprosto zlobno,« se je prikupna svetlolaska objokanih oči konec tedna jezila v 17-minutnem videu, s katerim je pognala afero Bloggergate. Če bi ostala tiho, svet nikoli ne bi izvedel zanjo, ampak bi šlo le še za eno blogarko, ki na račun velikega števila sledilcev prosi za brezplačne storitve.

Odgovor je ne

Elle Darby, ki se je predstavila kot družbenomedijska vplivnica in se pohvalila, da ima 87.000 naročnikov na youtubu in 76.000 sledilcev na instagramu, je Paulu Stensonu, lastniku luksuznega dublinskega hotela Charleville Lodge in kavarne The White Moose Café, pisala, da bo s fantom za valentinovo prišla v Dublin in ostala pet dni. »Ko sem iskala prostor za spanje, sem naletela na vaš čudoviti hotel, ki bi ga rada predstavila v svojih videih na youtubu in na instagramu ter tako prinesla promet hotelu in ga priporočila drugim v zameno za brezplačno namestitev. Lani sem enako sodelovala s hotelom Universal Orlando na Floridi in bilo je izjemno.« A Dublin ni Florida, namesto pozitivnega odgovora pa je dobila zaušnico na »svojem terenu«. Stenson je pismo, v katerem je zakril njeno identiteto, objavil na facebooku, njegov odgovor pa se je kot požar razširil po spletu.

Napisal je: »Draga vplivnica (vem za tvoje ime, ampak očitno uporaba imena ni pomembna), hvala za tvoje pismo, v katerem prosiš za brezplačno namestitev v zameno za izpostavljenost. Potrebna so velika jajca, da pošlješ takšno pismo, če že nimaš veliko samospoštovanja in dostojanstva. Če ti pustim, da spiš tu v zameno za predstavitev v videu, kdo bo plačal osebje, ki bo skrbelo zate? Kdo bo plačal čistilko, ki bo očistila tvojo sobo? Natakarje, ki ti bodo postregli z zajtrkom. Receptorja, ki te bo sprejel. Razsvetljavo in gretje, ki ju boš porabila med svojim obiskom. Morda bi moral reči svojemu osebju, da bodo nastopili v tvojem videu namesto plačila za delo, ki ga bodo opravili, ko boš v našem hotelu. P. S.: Odgovor je ne.«