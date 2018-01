Katy Perry, ki bi se zdaj raje posvetila sebi kot spletu, še zdaleč ni edina zvezda, ki je ugotovila, da morebiti res ni pomembno, koliko sledilcev imaš na družbenih omrežjih. Ko je Selena Gomez spoznala, da je najbolj sledena oseba na instagramu, jo je to tako prestrašilo, da je svojim 132 milijonom sledilcem sporočila, da bo za nekaj časa prenehala objavljali, kar še vedno stori od časa do časa. Tako kot njen fant Justin Bieber, ki je pred dvema letoma prav tako za šest mesecev prenehal objavljati na twitterju, češ da je bilo 96 milijonov njegovih sledilcev preveč in da ga je to močno obremenjevalo v življenju. Tako Gomezova kot Bieber sta zdaj več miru našla v cerkvi. Splet je za leto dni zapustil tudi pevec Ed Sheeran, ko je leta 2015 ugotovil, da svet vidi le še skozi zaslon. A kljub temu je malo verjetno, da bodo največji frajerji med zvezdniki tisti, ki nimajo računov na instagramu in twitterju.