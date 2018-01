Sheeran je eden najbolje prodajanih glasbenih ustvarjalcev na svetu, spominja francoska tiskovna agencija AFP. Njegov najnovejši album Divide je na platformi za pretok glasbe Spotify podiral rekorde, že prvi dan mu je prisluhnilo 57 milijonov ljudi.

Slavni 26-letni rdečelasec in Seabornova, s katero se poznata že od otroštva, sta par od leta 2015.

»Neverjetno je srečevati slavne ljudi. A to ni življenje. To ni realnost. Nekega dne bo tega konec,« je pevec lani dejal časniku Sunday Times. »In vem, da bo tista oseba, ki bo ostala konstanta, Cherry.«

Sheeran je več let igral na ulicah in v barih, nato pa leta 2014 doživel mednarodni preboj z romantično balado Thinking Out Loud. Ta in številne druge njegove romantične balade so v zadnjih letih zaznamovale poroke številnih parov po vsem svetu.