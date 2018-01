Noseča novozelandska premierka

Verjetno je novica, ki jo je novozelandska premierka Jacinda Ardern objavila včeraj, ultimativni dokaz ženske enakopravnosti. Ali vsaj tega, da so ženske mojstrice v opravljanju več nalog naenkrat. Objavila je namreč, da je noseča in da bo junija rodila. Torej bo 37-letnica mama, premierka in najnovejša svetovna politična zvezdnica hkrati. Kot se v sodobnem svetu spodobi, je novico objavila na twitterju. Na porodniškem dopustu bo vsega šest tednov, pa še to na neplačanem dopustu, sicer bo za otroka skrbel njen mož Clark. »Nisem prva ženska, ki bo delala in imela otroka. Veliko žensk pred menoj je storilo enako.« Kasneje je novinarjem priznala, da je za nosečnost izvedela šest dni prej, preden je postala premierka, ter da jo je to presenetilo.