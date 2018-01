Turčija je ta teden na ozemlju severne Sirije pod sarkastičnim geslom Oljčna vejica sprožila ofenzivo proti kurdskim enotam, ki so združene predvsem pod zastavo Sirskih demokratičnih sil in Ljudskih zaščitnih enot. Oboje urijo in oborožujejo Združene države Amerike. Turčija je članica zveze Nato s četrto najmočnejšo vojsko in vojaškimi izkušnjami, ki so primerljive samo z izkušnjami ameriških oboroženih sil. Namen operacije v Siriji je vzpostavitev dvajset kilometrov širokega tamponskega območja, ki bo očiščeno vseh pripadnikov kurdskih milic. Turčija za svojega poglavitnega so