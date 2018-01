Iz Kabula so prihajali dramatični posnetki šestnadstropnega hotela Intercontinental, ki ga je zajel tudi ogenj. Najmanj štirje napadalci so ga napadli v soboto zvečer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pobegnili s pomočjo rjuh

Zatrdil je še, da so spopadi končani in da so vsi napadalci nevtralizirani. Dopisnika AFP in nemške tiskovne agencije dpa sicer iz kraja dogodka poročata, da se iz območja še vedno slišijo eksplozije.

Posnetki iz hotela, v katerem je tedaj potekal spopad, sicer kažejo tudi ljudi, ki se rešujejo s skokom skozi okno in s plezanjem po zvezanih rjuhah iz balkonov v višjih nadstropjih. Najmanj eden je pri tem padel na tla, poroča AFP.

Odgovornost za napad so prevzeli talibani. Njihov tiskovni predstavnik Zabiulah Mudžahid je za AFP sporočil, da so »ubili na desetine tujih zavojevalcev in njihovih lutk«.

Afganistansko notranje ministrstvo je sicer pred tem odgovornost za napad pripisalo teroristični mreži Hakani. V Kabulu, ki postaja vse bolj prizorišče najbolj krvavih napadov v Afganistanu, pa je dejavna tudi celica skupine Islamska država.