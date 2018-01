Yildirim je turškim novinarjem danes sporočil, da so turški vojaki turško-sirsko mejo pri mestu Kilis prečkali ob 11.05 po lokalnem času (9.05 po srednjeevropskem). Vdrli so na območje mesta Afrin, ki ga nadzirajo sile YPG, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do kopenskega posredovanja na severu Sirije prihaja dan po uradnem začetku operacije turške vojske "Oljčna vejica" proti milici YPG, ki jo ima Turčija za teroristično organizacijo. Za ZDA pa so sirski Kurdi nasprotno ključni v boju proti islamskim skrajnežem v skupini Islamska država (IS). Turška vojaška letala so na območju Afrina izvedla več kot sto napadov na položaje YPG.

Koliko turških vojakov naj bi vstopilo na sever Sirije, Yildirim po poročanju dpa ni pojasnil. Turška tiskovna agencija Anadolu je poročala, da so turški tanki in oklepniki že zavarovali kakih pet kilometrov širok pas in so na poti proti mestu Afrin.