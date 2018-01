Pridržane osebe sumijo, da so širili propagando v podporo milici sirskih Kurdov YPG, ki jo ima Turčija za teroristično organizacijo, čeprav je ta milica eden ključnih zaveznikov mednarodne koalicije z ZDA na čelu v boju proti skrajni skupini Islamska država (IS). Trenutno preiskujejo najmanj 57 ljudi, aretacije pa so se zgodile predvsem v Istanbulu in večinsko kurdskem mestu Diyarbakir, je pisala turška tiskovna agencija Dogan.

Turški tožilci preiskujejo nepotrjene fotografije, ki naj bi nastale v sirskem mestu Afrin in so jih širili po družbenih omrežjih. Na fotografijah so domnevne civilne žrtve turške ofenzive. Med drugim so v provinci Van uvedli preiskavo proti štirim poslancem prokurdske stranke HDP, ki so na družbenih omrežjih pozivali ljudi k protestu, poroča turška televizija TRT. Turška policija je v nedeljo že preprečila proteste proti ofenzivi, imenovani Oljčna vejica, v Istanbulu in Diyarbakirju. K protestom je pozvala HDP, katere člani se že tako spopadajo s številnimi obtožbami, da so povezani s prepovedano Kurdsko delavsko stranko (PKK).

Turčija je minuli konec tedna začela kopensko ofenzivo proti Kurdom na severu Sirije. Sobotnemu letalskemu bombardiranju je v nedeljo sledil še vdor turških vojakov na območje sirskega mesta Afrin, ki je pod nadzorom YPG. Turčija namerava na tem območju vzpostaviti 30-kilometrsko tamponsko cono. Turškim vojakom so se pridružili tudi borci Svobodne sirske vojske (FSA), ki se sicer v prvi vrsti borijo proti režimu sirskega predsednika Bašarja al Asada.