Slovenci so vzročni primer, da na moštvenih tekmah ne velja logika minulih tekem in preračunavanj, ampak odločajo taktične ukane trenerjev, borbenost, moštveni duh in dnevna forma. Ko so bili Slovenci v minulih petih letih glede na minule dosežke favoriti za ekipne kolajne, so vselej ostali brez odličja. Senzacionalno so ga osvojili takrat, ko so bili popolni avtsajderji z napadom iz zasede: olimpijske igre v Salt Lake Cityju 2002 (bron), svetovna prvenstva na srednji skakalnici v Oberstdorfu v pravem sneženem metežu 2005 (bron), na veliki v Oslu z eno serijo 2011 (bron) in