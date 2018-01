Drugi tir: Politika izvršenih dejstev 2.0

Natanko pred sedmimi leti je generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Borut Meh poslancem in ministrom razlagal, da je projekt, ki se ga je pozneje oprijelo ime mati vseh korupcijskih afer, že predaleč, da bi ga bilo mogoče ustaviti. »Za projekt je bilo doslej plačanih že več kot 125 milijonov evrov in glede na to, da so posamezni segmenti opreme že naročeni in v izdelavi ter so prilagojeni projektu, bi morebitna ustavitev projekta pomenila od 150 do 200 milijonov evrov škode.«