Nedostojno prerekanje

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak (iz SD) s svojim predlogom za 4,7-odstotni dvig minimalne plače ni razjezila le delodajalcev, ampak tudi največjo vladno stranko SMC. Cerarjeva glasnogovornica Simona Kustec Lipicer je ministrici SD očitala, da je predlog izrazito politično in predvolilno motiviran, ter jo opozorila, da v svojem mandatu ni izpolnila večine pričakovanj SMC. V Trumpovem slogu je ministrico po twitterju napadel tudi gospodarski minister in podpornik SMC Zdravko Počivalšek. »Tito je umrl 4. maja 1980. Populizma se ne da jesti in to gospodarstvo dobro ve,« je zapisal.