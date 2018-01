Hyon Song Wol je fotogenična vodja skupine Moranbong, katere članice je Kim Jong Un izbral sam. Njihova osnovna naloga je petje hvalnic ljubljenemu vodji, Hyonova pa si je z vodenjem skupine prislužila status pop dive.

Da je del severnokorejske delegacije, je, milo rečeno, nenavadno, a obenem tudi ne, če je bila nekoč zares Unovo dekle. Delegacija je v Južno Korejo prispela z zamudo, vzrok pa naj bi bilo ravno širjenje govoric o nekdanji romantični zvezi, ki naj bi Kima izredno razjezile.

Pred nekaj leti so dekle v Južni Koreji že pokopali – mediji so namreč poročali, da so jo severni sosedi usmrtili zaradi porno škandala, v katerega naj bi bila vpletena. Nekaj mesecev kasneje se je ponovno pojavila v javnosti ter utišala govorice. Trenutno je ena najmogočnejših žensk v državi, saj je članica centralnega komiteja vladajoče komunistične stranke.