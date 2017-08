Vsem je znano, da severnokorejski voditelj Kim Jong Un rad izstreljuje balistične rakete, vse drugo v zvezi z njim pa je skrivnost. Tudi to, koliko otrok ima. Južnokorejska obveščevalna služba je sicer ta teden objavila novico, da se je Kim Jong Unu rodil tretji otrok. A novica ni potrjena, saj severnokorejski voditelj na instagramu ne objavlja fotografij svoje družine. Zato je marsikaj v zvezi s tem zgolj ugibanje.

Govori se celo o tem, da je soproga Ri Sol Ju v resnici neka druga ženska. Rijeva naj bi bila pred poroko z diktatorjem pevka, a so nato vse njene posnetke uničili. Kim Jong Un naj bi se med šolanjem v Švici zaljubil v pevko Hyon Song Wol, zveze pa njegov oče Kim Jong Il ni odobraval. Takoj po očetovi smrti se je pojavila Ri Sol Ju in mnogi so prepričani, da je to v resnici Hyon Song Wol. Z diktatorjem so jo prvič fotografirali leta 2012, ne ve pa se, kdaj sta se poročila. Ugibajo celo, da sta poročena od leta 2009.

Leto pozneje se je Kim Jong Unu rodil prvi otrok, obstajajo pa ugibanja, da Ri Sol Ju ni mati tega otroka. Po treh letih naj bi se rodil še en otrok, februarja letos pa še tretji. Edino poročilo o tem, da ima severnokorejski diktator otroke, prihaja od košarkarja Dennisa Rodmana. Ta je večkrat obiskal Severno Korejo in se družil z družino Kim. »V naročju sem imel dojenčka Ju Ae in govoril sem z gospo Ri. Lahko rečem, da je Kim dober oče in ima lepo družino,« je Rodman leta 2103 razlagal Guardianu.

Gospa Kim pa je večkrat skrivnostno izginila. Leta 2012 je moža v javnosti spremljala osemnajstkrat, leto dni kasneje dvaindvajsetkrat, leta 2014 petnajstkrat, leta 2015 sedemkrat, lani pa le trikrat. Njeno odsotnost južnokorejska obveščevalna služba razlaga bodisi z nosečnostjo ali pa s tem, da je padla v nemilost pri Kimovi sestri Kim Sul Song, ki skrbi za kult osebnosti svojega brata.

Skrivnosti v zvezi z družino Kim niso nič novega. Tudi za Kim Jong Una javnost dolgo ni vedela, saj se je v Švici šolal z drugim imenom. Tudi ni popolnoma jasno, koliko žena in otrok je imel njegov oče Kim Jong Il. Ve se le, da so enega od njih, brata Kim Jong Una, letos umorili v Maleziji.