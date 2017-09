Ri Čun Hi ima enega najbolj prepoznavnih in cenjenih obrazov Severne Koreje. Ljudstvu pod okriljem voditelja Kim Jong Una zadnje čase prinaša novice o jedrskih poskusih, v nedeljo je Severnokorejce obvestila o uspešnem preizkusu vodikove bombe. 74-letna gospa je poznana kot »televizijska voditeljica za ljudi«, rada pa nosi rožnata oblačila – bodisi tradicionalno korejsko oblačilo hanbok bodisi bolj moderne, zahodnjaške oprave. Ker Kim Jong Un svoje ljudi izjemno redko nagovori sam, je Ri Čun Hi nekakšna povezava med njimi.

Rodila se je leta 1943 v revni družini na jugovzhodu države. Študirala je umetnost, javni televiziji KCTV se je pridružila leta 1971, po zgolj treh letih pa je napredovala do glavnega vodje novic. Več desetletij se ji je očitno uspelo uspešno izogibati političnim čistkam, običajnim za Severno Korejo. Aktualnemu voditelju se je po poročanju tujih medijev prikupila z melodramatičnim načinom podajanja novic, kar ji po navedbah strokovnjakov v najbolj brutalnem režimu doslej zagotovo pride še kako prav.

Nad njenim glasom so navdušeni tudi drugi – enkrat z jezo udriha po Zahodu, drugič z največjim navdušenjem hvali svojega predsednika. Doslej je »gospa v rožnatem« pred Severnokorejci jokala zgolj dvakrat. Prvič, ko je ljudstvo obvestila o smrti ustanovitelja države Kim Il Sunga, in drugič, ko je umrl ljubljeni vodja Kim Jong Il. Novici je obakrat podala s tresočim glasom.

Čun Hijeva je vsak večer prek televizijskih ekranov vstopila v dnevne sobe Severnokorejcev in jim razkrivala, kaj je njihov vodja tisti dan počel. »Gledalci so bili ganjeni ob njenih novicah. Ko je brala novice, so se sovražniki tresli od strahu,« so v reviji Chosun leta 2009 zapisali o njej. Uradno se je sicer upokojila že leta 2012, a tu in tam »vskoči« ob kakšni pomembni oznanitvi. Sicer večino časa posveti usposabljanju mladih voditeljskih kadrov.