Na prvi tekmi so Francozi proti Švedom prevladovali in niti enkrat zaostajali. Že v prvem polčasu so si kar hitro priigrali tudi prednost štirih zadetkov, a so se Švedi vrnili v igro in večkrat prišli le na zadetek zaostanka, v 41. minuti pa so drugič na tekmi izid izenačili (12:12). Korak s Francozi so držali še do 14:15, zatem pa so galski petelini z delnim izidom 5:0 v 54. minuti pobegnili na 20:14 in tako odločili tekmo. Najvišjo prednost so si priigrali 41 sekund pred koncem, ko so vodili s 23:16.

Pri Francozih sta bila s petimi oziroma štirimi zadetki najbolj razpoložena Cedric Sorhaindo in Kentin Mahe, pri Švedih pa je štiri zadetke dosegel Simon Jeppson.

Hrvati pa so pozneje odpravili Norvežane. Začeli so silovito in povedli s 3:0. Tudi zatem so bili ves čas v ospredju, že v prvem polčasu so si priigrali štiri gole prednosti, a so se Norvežani še znali približati. Najbolj na začetku drugega polčasa, ko so nekajkrat zaostajali le še za zadetek. Sredi tega dela igre pa so gostitelji prvenstva znova stopili na plin in Skandinavcem pobegnili za štiri gole, deset minut pred koncem tudi na pet. To pa je bilo dovolj za bolj ali manj mirne hrvaške trenutke do konca tekme.

Pri Hrvatih je bil s šestimi zadetki strelsko najbolj razpoložen Manuel Štrlek, Luka Cindrić je dodal pet golov. Pri Norvežanih je Sander Sagosen tekmo končal z osmimi zadetki, Kristian Bjornsen pa s šestimi.