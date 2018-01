V SDS ugotavljajo, da se je zaradi nenadzorovanih migracij v zadnjih letih varnostni položaj v Evropi drastično poslabšal, Slovenija pa si »ne more zatiskati oči pred naraščajočo nevarnostjo terorističnih napadov in drugega nasilja, ki je predvsem posledica neustreznega odziva politike na ilegalne migracije«.

Kot napovedujejo v sporočilu za javnost, v katerem so predstavili ukrepe za to področje, bodo na južni meji Slovenije dosledno izvajali schengenski mejni režim in preprečevali nezakonite prehode meje, varovanje meje pa bo policija izvajala v sodelovanju s Slovensko vojsko in po potrebi tudi s pomočjo mednarodnih enot za te namene.

Z zakonodajo bodo zaostrili pogoje za pridobitev mednarodne zaščite oz. azila in skrajšali čas odločanja o upravičenosti do obojega. Prepričani so, da je treba zavzeti bolj restriktiven pristop pri sprejemanju migrantov in prosilcev za mednarodno zaščito po vzoru nekaterih drugih držav, kot so Češka, Slovaška, Madžarska in Poljska.

Kot še napovedujejo, bo azil podeljen le za določen čas, po preteku določenega obdobja se bo upravičenost ponovno preverila. Zakon bo prejemnikom azila poleg pravic naložil tudi pogodbene obveznosti, v primeru storitve kaznivega dejanja pa bo azilant nemudoma izgnan z države.