Zdrs SDS v družbeno kanalizacijo: Za denar gre

Zasledovanje umazanega denarja je zapleteno in kompleksno preiskovanje, ki zahteva sodelovanje mnogih organov in finančnih institucij. O tem finančnem raku mnogo piše britanski novinar Misha Glenny. Kapital izvira iz človekovega dela in vdihuje življenje globalnemu gospodarskemu okolju. Pojavi se pri izviru, se razširi v hitro reko, ki se ji mudi navzdol z visokih vrhov, in potem neenakomerno teče čez plodne nižine po naravnih in umetnih strugah ter kanalih. Ko voda ubira nepredvidljive poti, je nekaj neopaženo odteče, se morda razlije v močvirje, okuženo s strupi, potem pa priteče nazaj v glavno omrežje kanalov. Tu in tam lahko naletimo na navidezno kristalno čista jezerca, ki so v resnici okužena z brezbarvnimi kemikalijami brez vonja. Samo najspretnejši biokemik lahko razloči dober kapital od umazanega denarja, kajti oba sta pomešana. Kapital sam po sebi ni niti umazan niti čist – barvo denarja določajo človeška dejavnost in človeške vrednote.