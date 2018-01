Kot so pojasnili na ministrstvu, so lani po vpogledu v podatke o morebitni kaznovanosti notarjev iz kazenske evidence ugotovili, da je bil Jože Sikošek pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, zaradi česar mu je bila izrečena pogojna obsodba osem mesecev zapora, ki pa ne bo izrečena, če notar v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja.

Glede na navedeno je ministrstvo, ki je zadolženo za nadzor nad zakonitostjo dela notarjev, sodišče zaprosilo za prvostopenjsko in drugostopenjsko sodbo. Sodbi je po prejemu proučilo in na tej podlagi podalo predlog predsednici Notarske zbornice Slovenije Sonji Kralj za uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja. Hkrati je poslalo obvestilo notarju, da je zoper njega uvedlo postopek za razrešitev, s pozivom, naj na uvedbo postopka za razrešitev poda odgovor, so zapisali na ministrstvu.