Iz stranke SDS so nam sporočili, da so 16. avgusta lani s podjetjem Nova obzorja (to je izdajatelj strankarskih tednikov Demokracija in Škandal24) sklenili pogodbo za najem posojila v višini 60.000 evrov, ki naj bi jih vrnili v enem letu. Obrestna mera naj bi bila »določena v skladu s pravilnikom o priznani obrestni meri«, na dodatno vprašanje, kako je posojilo zavarovano, pa v stranki niso odgovorili. SDS je lastnica 44,2-odstotnega deleža Novih obzorij, 51,8-odstotni delež je v lasti podjetja Ripost, ki je v lasti Madžara Petra Schatza.