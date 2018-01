Dejal je tudi, da bi lahko, če bi želel, dosegel, da bi slovenski novinarji, ki so v Prijedoru zbirali informacije, noč preživeli v zaporu, saj da ima zveze pri ljudeh okoli predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Predvsem pa je želel govoriti o svojem domnevnem obvladovanju davčne zakonodaje.

»Sem edini, ki je zaslužil denar tudi s prakso, vsi drugi pa prodajajo teorijo, kar pomeni – prodajajo meglo,« je dejal in pojasnil, da je s tem, ko je pred leti priznal davčno utajo, enak nekdanjemu italijanskemu predsedniku Silviu Berlusconiju in nogometnemu zvezdniku Lionelu Messiju. »Če sta onadva kriminalca, sem tudi jaz kriminalec,« je zatrdil. »Tanka je meja med davčno optimizacijo in utajami, vendar glede na to, da bom kmalu dvojni doktor, se trudim, da je vse v mejah zakonitosti.«