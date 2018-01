Dancem se danes ni bilo treba seliti, saj so že prve tri tekme v skupini igrali v Varaždinu, slovenska reprezentanca pa je ob 11. uri zapustila Zagreb in se z avtobusom odpeljala proti hotelu v 120 kilometrov oddaljenem mestu Sveti Martin na Muri. Med kopico prtljage v avtobusu je bila tudi točka za remi z Nemčijo, ki jo Slovenija prenaša v Varaždin, a tudi z grenkim priokusom, saj bi bila »prtljaga« štirikrat večja, če ne bi bilo sodniških kraj proti Nemcem in Makedoncem. Po prihodu v mesto z okoli 3000 prebivalci se je reprezentanca namestila v hotelu, nato pa je prišlo do velike spremembe v njenem programu.

»Ne pozabite, zabava bo ob 16. uri v Varaždinu,« je šaljivo napovedal selektor Veselin Vujović, besede pa so se nanašale na njegov 57. rojstni dan. Prav takrat bi se moral v dvorani v Varaždinu (kapaciteta 5400 gledalcev) tik ob reki Dravi začeti prvi trening Slovencev, Vujović pa je že pred tem dejal: »Tik pred treningom bomo izvedli kakšno malenkost, tako da to ne bo klasična zabava. Nikakor pa ne bo šampanjca: čas zanj bo po koncu EP, kar bi pomenilo, da smo spet dosegli nekaj velikega.« A od treninga v varaždinski dvorani ni bilo nič, kajti opoldne je prišla informacija, da bo trening v 25 kilometrov oddaljenem Murskem Središću, najbolj severno ležečem mestu na Hrvaškem ob meji s Slovenijo, do katerega je imela reprezentanca od svojega hotela štirikrat bližje kot do Varaždina.

Slovenci bodo zamenjali Madžare

Kar zadeva rojstnodnevne želje, je Vujović govoril predvsem o rokometnih. »Prva bližnja je še boljša igra mojih fantov na prvenstvu in še večji obisk slovenskih navijačev,« je dejal, želja o slovenskih navijačih pa bi se lahko uresničila tudi zaradi potez madžarskih, ki so svojo reprezentanco spremljali že v prvem delu EP v Varaždinu. Tudi za drugi del so rezervirali veliko hotelskih zmogljivosti v mestu in okolici ter pokupili velik del vstopnic za tekme, zato je dvorana uradno razprodana. A potem ko je njihova ekipa izgubila vse tri tekme (Danska, Španija, Češka) in je morala kot zadnja predčasno domov, so večinoma stornirali hotele in začeli prodajati vstopnice. Poleg Slovencev (eden od njih je po tekmi s Črno goro končal v priporu) domačini pričakujejo tudi invazijo Makedoncev, ki so pred drugim delom prvi na lestvici in ki so že v Zagrebu poskrbeli za množičen obisk. Njihove reprezentance v slabo voljo ni spravila niti kazen 2000 evrov s strani EHF: tisoč evrov, ker reprezentanti igrajo v različnih nogavicah (morali bi v enotnih barvah), dodatnih tisoč pa zaradi nošenja »kolesarskih spodnjic« v različnih barvah, kot se reče posebnim hlačkam, ki jih nosijo pod spodnjim delom dresa.

Vujović se dobro zaveda, da se bo jutri pomeril z eno najboljših reprezentanc na svetu. »Zmaga bi bila kot jagoda na torti, z dvema točkama pa bi naredili zelo velik korak proti polfinalu. A to je precej lažje reči kot narediti. Danska je naš velik dolžnik z OI 2016 v Riu, ko nas je izločila v četrtfinalu, zdaj imamo priložnost za maščevanje. Tudi Nemcem, ki so nam doslej vedno grenili življenje, smo se skoraj maščevali, a sta nam to preprečila sodnika. Za Dansko igra kopica zvezdnikov svetovnega formata, a tako je bilo tudi v nemški ekipi, pa smo jo imeli na kolenih,« pravi Vujović.