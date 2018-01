Vsaj malo zgodovinskega spomina ne bi škodilo

Odločitev predsedstva Rokometne zveze Slovenije (RZS) na izredni seji v Zagrebu, da se kljub očitnim sodniškim krajam proti Makedoniji in Nemčiji protestno in predčasno ne umakne z EP na Hrvaškem, je bila pričakovana. Ne le zato, ker se je začela le dobrih pet ur pred začetkom odločilne tekme s Črno goro – in je za nameček potekala za zaprtimi vrati (morebiti zato, da ne bi v javnost prišla imena tistih, ki so zagovarjali odhod domov) – ampak zaradi kopice drugih razlogov. Slovenija bi s takšno potezo poskrbela za premierni škandal, saj bi bila v zgodovini svetovnega rokometa in nasploh vsega športa prva država, ki je protestno zapustila veliko tekmovanje (EP, SP ali OI), a na srečo je – uradno soglasno – na seji predsedstva prevladala zdrava pamet.