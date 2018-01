Guverner japonske centralne banke Haruhiko Kuroda je v svojem govoru 3. januarja naznanil nadaljevanje ohlapne monetarne politike s ciljem doseči inflacijo okoli dveh odstotkov. Kljub tej napovedi je japonska centralna banka decembra lani nekoliko skrčila svojo bilanco, in sicer za 444 milijard jenov (3,9 milijarde dolarjev), na 521,4 bilijonov jenov. To je prvi mesečni upad po začetku kvantitativnega in kvalitativnega denarnega sproščanja (QQE) na Japonskem, ki se je začelo konec leta 2012. Ta ukrep lahko naznanja zmanjšanje širitve monetarne politike na Japonskem v letu 2018. Poleg nadaljevanja programa QQE se japonskim trgom nasmiha še nekaj pozitivnih znamenj v novem letu. Na podlagi raziskave tretjega najbolj branega časopisa na Japonskem, časnika Mainiči Šimbun, lahko sklenemo, da med japonskimi podjetji na splošno vladajo pozitivni obeti o gospodarsko rasti v tem letu. V gospodarsko rast za leto 2018 verjame 80 odstotkov japonskih podjetij. Tako je v raziskavi, ki so jo med 109 podjetji izvedli lanskega decembra, 89 družb odgovorilo, da pričakujejo rast japonskega gospodarstva, medtem ko 17 podjetij pričakuje stagnacijo. Na vprašanje o japonskem indeksu Nikkei, ki je lani rasel že šesto leto zapored, je 49 japonskih podjetij odgovorilo, da pričakujejo nadaljevanje rasti indeksa, medtem ko 31 podjetij pričakuje, da bo indeks izgubil nekaj vrednosti. Pozitivna pričakovanja japonskih podjetij o rasti delniških tečajev so podprta tudi z rastočimi prihodki podjetij, ki so bili zadnje čase nad pričakovanji. Ob vsem tem je japonska gospodarska rast pozitivna že sedem četrtletij zapored, kar je najdaljše obdobje nepretrgane rasti v 16 letih.

Ob vseh omenjenih dejavnikih in ob tem, da tudi Japonsko čaka povečanje javne porabe z rekordnim proračunom 860 milijard dolarjev za fiskalno leto 2018, ki naj bi dodatno pospešil gospodarstvo, lahko sklenemo, da je Japonska ta hip eden perspektivnejših trgov, ki ga svetovni vlagatelji zagotovo ne bodo prezrli.