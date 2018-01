Vlada si je godljo skuhala sama

Stavkovne zahteve sindikatov javnega sektorja, ki skupno znašajo kar milijardo evrov, so brez dvoma kratkoročno neuresničljive. V časih, ko vlada zmanjšuje javnofinančni primanjkljaj in javni dolg, bi njihova uresničitev pomenila popoln odmik od zahtev Bruslja in fiskalnih zavez. Zvišanje davkov, dodatna zadolžitev ali kar koli, kar bi bilo za njihovo uresničitev potrebno, bi Sloveniji znova znižalo bonitetne ocene in nas morda celo vrnilo v obdobje, ko je na naša vrata trkala trojka.