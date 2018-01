Nadškofija Ljubljana je brez konkurence zmagovalka denacionalizacije

Vračanje po drugi svetovni vojni odvzetega premoženja se vleče že dobrih 26 let, od 7. decembra 1991, ko je začel veljati zakon o denacionalizaciji (ZDen). Njegovi avtorji s pravosodnim ministrom v takratni Demosovi vladi dr. Rajkom Pirnatom na čelu so naivno ocenjevali, da bo pod streho v treh do petih letih. Toda ker so zakonopisci in njihovi prišepetovalci v denacionalizacijski bazen skakali na glavo, ne da bi vedeli, ali je v njem sploh kaj vode, je absurdno dolgotrajna denacionalizacija po svoje razumljiva.